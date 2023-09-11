Свекольный салат «Минус 15 кг»: не стыдно на ночь и очень вкусно (заправка — объедение)

Этот вкусный салатик «Минус 15 кг» — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно кушать и не толстеть. Закуска практически из одного ингредиента (свеклы), но ароматная заправка делает свое дело.

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Ингредиенты: 2 свеклы запеченные, 50 граммов орехов, 1 ч.л. меда, 3 ст.л. растительного масла, соль, перец, кориандр, прованские травы, сок лимона, 1 ч.л. горчицы, 1 зубчик чеснока.

Заранее испеките в духовке свеклу и остудите. Натрите на терке. Сделайте заправку из меда, масла, сока лимона, горчицы. Приправьте орешками, перцем, кориандром, травами, давленым чесноком. Посолите по вкусу. Все размешайте.

Источник: Telegram-канал «Советская кухня».