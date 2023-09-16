Драники из тыквы и другие рецепты недели

Полосатый пирог с творогом и тыквой
НАДО (на 6 - 8 порций): Творожный слой: 400 г творога · 100 г белого йогурта · 2 яйца · 4 ст. ложки муки с горкой · пакетик ванильного сахара · 100 г сахара.
Тыквенный слой: 500 г очищенной от кожуры и семян тыквенной мякоти · 2 яйца · 70 г сахара · 4 ст. ложки муки · цедра одного апельсина · 20 г сливочного масла для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву режем на крупные кусочки и запекаем в духовке до готовности (или отвариваем в воде около 15 минут).
2. Ингредиенты творожного слоя кладем в миску, перемешиваем и пробиваем погружным блендером.
3. В другую миску кладем ингредиенты тыквенного слоя и тоже пробиваем блендером.
4. Внимательно осматриваем пюре в обеих мисках: одинаковая ли у них консистенция?
Если одна из масс более жидкая, добавляем в нее немного муки или крахмала и перемешиваем (иначе более густая часть будет тонуть в жидкой).
5. Круглую форму диаметром примерно 22 см смазываем сливочным маслом.
6. Далее кладем в центр столовую ложку творожной массы. А в ее центр - столовую ложку тыквенной массы. И так далее, пока обе миски не опустеют. Используйте две разные ложки.
7. Выпекаем 45 - 50 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Драники из тыквы
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г очищенной тыквенной мякоти · 2 яйца · 1 луковица · 4 ст. ложки муки · 3 ст. ложки растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Натираем тыкву и луковицу на средней терке. Если сока многовато, отожмите полученную массу.
2. Солим, перчим, вбиваем яйца, перемешиваем.
3. Всыпаем муку, перемешиваем. Тесто не должно быть жидким и растекаться - при необходимости добавляем еще муки.
4. Выкладываем ложкой на разогретую сковороду и жарим, как обычные драники, на среднем огне.
5. Выкладываем на бумажное полотенце, подаем со сметаной или греческим йогуртом.
Жаркое в тыкве
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): две устойчивые круглые тыквы весом 1 - 1,2 кг · 300 г говядины или свинины · 300 г картофеля · 2 небольшие морковки · 1 томат · 4 зубчика чеснока · несколько веточек петрушки · 2 ст. ложки растительного масла · 2 ст. ложки томатной пасты · специи (черный перец, молотый кориандр, паприка и др.) · соль.
ГОТОВИМ:
1. У промытых тыкв срезаем верхушки и ложкой вынимаем семена. Мякоть со стенок удалять не нужно.
2. Мясо нарезаем небольшими кусочками, картофель и томат - кубиками, морковь - кружочками. Петрушку мелко рубим.
3. На сковороде хорошо разогреваем масло и жарим мясо со всех сторон до корочки.
4. Добавляем в сковороду картофель, томат и морковь. Жарим все вместе 10 минут.
5. Вливаем 200 мл воды, добавляем целые зубчики чеснока, томатную пасту, специи и соль.
6. Доводим до кипения и тушим 10 минут на медленном огне. Добавляем петрушку,
перемешиваем и выключаем огонь.
7. Перекладываем содержимое сковороды в тыквы. Накрываем ранее срезанной крышкой.
8. Заворачиваем тыквы в фольгу и запекаем 1 - 1,5 часа в разогретой до 180 °С духовке (время зависит от сорта тыквы и толщины ее стенок).
9. Тыквы избавляем от фольги, ставим на тарелку и подаем с хлебом.