Драники из тыквы и другие рецепты недели

Полосатый пирог с творогом и тыквой

НАДО (на 6 - 8 порций): Творожный слой: 400 г творога · 100 г белого йогурта · 2 яйца · 4 ст. ложки муки с горкой · пакетик ванильного сахара · 100 г сахара.

Тыквенный слой: 500 г очищенной от кожуры и семян тыквенной мякоти · 2 яйца · 70 г сахара · 4 ст. ложки муки · цедра одного апельсина · 20 г сливочного масла для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

1. Тыкву режем на крупные кусочки и запекаем в духовке до готовности (или отвариваем в воде около 15 минут).

2. Ингредиенты творожного слоя кладем в миску, перемешиваем и пробиваем погружным блендером.

3. В другую миску кладем ингредиенты тыквенного слоя и тоже пробиваем блендером.

4. Внимательно осматриваем пюре в обеих мисках: одинаковая ли у них консистенция?

Если одна из масс более жидкая, добавляем в нее немного муки или крахмала и перемешиваем (иначе более густая часть будет тонуть в жидкой).

5. Круглую форму диаметром примерно 22 см смазываем сливочным маслом.

6. Далее кладем в центр столовую ложку творожной массы. А в ее центр - столовую ложку тыквенной массы. И так далее, пока обе миски не опустеют. Используйте две разные ложки.

7. Выпекаем 45 - 50 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

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Драники из тыквы