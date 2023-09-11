Соленые кабачки на зиму — сезонная закуска: кладем укроп, чеснок и маринуем 12 часов

Деревенские бабушки поделились простым рецептом кабачков на зиму — это сезонное блюдо станет любимым у всей семьи. А нужно-то всего лишь замариновать кабачки с чесноком, разложить по банкам и убрать на антресоль. Зимой эта закуска станет отличным дополнением к любому второму блюду, мясу, картошке в мундире или рыбным ассорти.

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Берем 3 кг кабачков, 1 пучок укропа, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 1 стакан чеснока, 50 г соли, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. молотого черного перца.

Как приготовить? Нарезаем кабачки кубиком, затем измельчаем укроп с чесноком и смешиваем все ингредиенты. Оставляем эту заготовку под прессом мариноваться 8–12 часов. Затем плотно раскладываем кабачки по банкам и закатываем.

По материалам lafoy.ru