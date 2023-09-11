Острый салат со скумбрией на зиму «Для настоящих мужчин»: за такое блюдо одарят подарками

Дачные овощи можно вкусно на зиму замариновать со скумбрией. Получится вкусно и пикантно. Этот салат в народе называют «Для настоящих мужчин». Считается, что сильный пол обожает это блюдо. Есть вероятность, что вас завалят подарками в благодарность.

Для приготовления вам понадобятся 400 г скумбрии, 3 острых перца, 100 г моркови, 200 г болгарского перца, 2 ст.л. соли, 200 мл растительного масла.

Скумбрию отварите и порежьте на кусочки. Мелко нарезанные овощи отправьте в кастрюлю и протушите 15 минут.

Далее все смешайте и подержите на огне еще 10 минут. Разложите по стерилизованным банкам. Блюдо готово.

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