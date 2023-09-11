Кабачковая икра станет деликатесом: кладем лук, чеснок, майонез и душистые травы

Кабачковая икра может стать настоящим деликатесом, если в нее добавить душистые травы и майонез. Не зря в СССР это было коронное блюдо, наши хозяйки знали толк в кулинарии.

Для приготовления вам понадобятся 3 кг кабачков, по 250 г лука и моркови, по 250 г майонеза и томатного соуса, 50 г сахара, 40 г соли, прованские травы.