Кабачковая икра станет деликатесом: кладем лук, чеснок, майонез и душистые травы

Кабачковая икра может стать настоящим деликатесом, если в нее добавить душистые травы и майонез. Не зря в СССР это было коронное блюдо, наши хозяйки знали толк в кулинарии.
Для приготовления вам понадобятся 3 кг кабачков, по 250 г лука и моркови, по 250 г майонеза и томатного соуса, 50 г сахара, 40 г соли, прованские травы.
Все овощи прокрутите в мясорубке или протрите в блендере. Добавьте соль, сахар и поставьте на огонь на 30 минут — нужно, чтобы они протушились.
В конце положите томатный соус, майонез и прованские травы. Аромат будет на всю квартиру.
Далее разложите по стерилизованным банкам.
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