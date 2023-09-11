Рецепт быстрых домашних булочек на йогурте: без яиц и дрожжей, готовятся за 20 минут — идеально к завтраку

Готовим: 1. Смешайте муку с солью, разрыхлителем и сахаром, а йогурт — с маслом. Частями добавляя муку, замесите тесто. 2. Выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на 8–10 равных частей. 3. Сформируйте из каждой части булочку и выложите на противень, покрытый бумагой для выпечки. Поставьте в нагретую до 220 ˚С духовку на 15–20 минут и выпекайте до золотистого цвета. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»