Рецепт быстрых домашних булочек на йогурте: без яиц и дрожжей, готовятся за 20 минут — идеально к завтраку

Попробуйте испечь к завтраку булочки вот по этому рецепту. Никаких дрожжей и яиц! Только йогурт и мука. Двадцать минут в духовке — и ароматные и пышные булочки будут на вашем столе.
Ингредиенты: мука — 175 г, йогурт — 150 г, масло растительное — 1/2 ст.л., сахар — 1 ч.л., разрыхлитель — 1 ч.л., соль — 1/4 ч.л.
Готовим: 1. Смешайте муку с солью, разрыхлителем и сахаром, а йогурт — с маслом. Частями добавляя муку, замесите тесто. 2. Выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность и разделите на 8–10 равных частей. 3. Сформируйте из каждой части булочку и выложите на противень, покрытый бумагой для выпечки. Поставьте в нагретую до 220 ˚С духовку на 15–20 минут и выпекайте до золотистого цвета. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»