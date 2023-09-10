В каждую половинку вбиваем по яйцу: запекаем нереально вкусные баклажаны с начинкой из сыра и зелени

Если вы не можете жить без сезонных блюд из баклажанов и готовы есть их хоть каждый день, попробуйте вот этот рецепт.
Баклажаны, запеченные в духовке с сыром, зеленью и яйцами. Нереально вкусное блюдо!
Ингредиенты: баклажаны - 2 шт., яйца - 4 шт., сыр - 70 г, чеснок - 1 зубчик, растительное масло, укроп или зеленый лук, соль, черный перец, специи.
Готовим: 1. Разрежьте баклажаны пополам, из каждой половинки удалите мякоть, нарежьте ее на небольшие кусочки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне около 5-10 минут. Под конец жарки слегка поперчите и посолите баклажаны, а также добавьте ваши любимые специи. 2. Натрите на терке сыр и измельчите чеснок. Добавьте к ним слегка остывшие жареные баклажаны и мелко нарезанную зелень. Перемешайте начинку. В форму для запекания выложите половинки баклажанов и слегка их присолите. Наполните баклажаны начинкой и поставьте запекаться в духовку при 180°С минут на 15-20. 3. Затем достаньте баклажаны из духовки и аккуратно в каждый баклажан вбейте по 1 яйцу, слегка посолите. Верните баклажаны в духовку на минут 10.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»