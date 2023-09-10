В каждую половинку вбиваем по яйцу: запекаем нереально вкусные баклажаны с начинкой из сыра и зелени

Если вы не можете жить без сезонных блюд из баклажанов и готовы есть их хоть каждый день, попробуйте вот этот рецепт.

Баклажаны, запеченные в духовке с сыром, зеленью и яйцами. Нереально вкусное блюдо!

Ингредиенты: баклажаны - 2 шт., яйца - 4 шт., сыр - 70 г, чеснок - 1 зубчик, растительное масло, укроп или зеленый лук, соль, черный перец, специи.

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