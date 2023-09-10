Рецепт знаменитого пирожного «Картошка»: готовим по ГОСТу, как в СССР

Готовим: 1. Сдобные сухари измельчите в блендере или мясорубке. В ковшик или маленькую кастрюлю с толстым дном насыпьте сахар. Добавьте 2 столовые ложки какао-порошка. Влейте молоко. 2. Постоянно перемешивая, доведите до кипения. Должна получиться однородная масса без комочков. В горячую шоколадную массу добавьте сливочное масло. Полученной шоколадной массой залейте измельченные сухари. 3. Тщательно перемешайте и дайте 20-25 минут на то, чтобы сухари хорошо пропитались и остыли. Из приготовленного сухарного теста сформируйте круглые или продолговатые пирожные в форме картошки. В мисочку насыпьте 1 столовую ложку какао-порошка и столько же сахарной пудры. Обваляйте пирожные в этой смеси.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»