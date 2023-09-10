Батон и ветчину нарезаем и заливаем смесью из яиц и молока: восхитительный яичный коблер — идеальный завтрак, кормим всю семью

Предлагаем приготовить на завтрак блюдо для всей семьи - яичный коблер. Это быстро, просто и вкусно.
Ингредиенты: 1 нарезной белый батон, 4 яйца, 3 помидора, 0,5 кг ветчины, 150 г сыра, 100 г сливочного масла, 150 мл молока, соль, перец, мускатный - орех по вкусу.
Готовим: 1. Намазать тонким слоем сливочного масла ломтики батона. 2. Выложить их (поставить на «ребро») в смазанную маслом форму. 3. Помидоры помыть и порезать кружочками. 4. Между ломтиками батона положить дольки помидоров и ветчины. 5. Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец, мускатный орех. 6. Залить этой смесью батон с колбасой и помидорами. 7. Сверху посыпать тертым сыром. 8. Запечь в духовке до готовности омлета и подрумянивания сыра.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»