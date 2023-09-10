Батон и ветчину нарезаем и заливаем смесью из яиц и молока: восхитительный яичный коблер — идеальный завтрак, кормим всю семью

Готовим: 1. Намазать тонким слоем сливочного масла ломтики батона. 2. Выложить их (поставить на «ребро») в смазанную маслом форму. 3. Помидоры помыть и порезать кружочками. 4. Между ломтиками батона положить дольки помидоров и ветчины. 5. Яйца взбить с молоком, добавить соль, перец, мускатный орех. 6. Залить этой смесью батон с колбасой и помидорами. 7. Сверху посыпать тертым сыром. 8. Запечь в духовке до готовности омлета и подрумянивания сыра.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»