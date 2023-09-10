Делаем то самое печенье из СССР «Лапки»: тают во рту, с нежным творогом

Это творожное печенье помнят все, кто застал время СССР. Оно невероятно нежное, тающее во рту, со сливочным ароматом, который покоряет.

Рецепт простой, выпечка готовится из доступных ингредиентов.

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Ингредиенты: 200 граммов творога, 150 граммов сливочного масла, 250 граммов пшеничной муки, половинка стакана сахарного песка, четверть чайной ложки соды пищевой.

Растираем 2 ложки сахара со мягким сливочным маслом, вводим в состав творог и вновь растираем.

Кладем соду и муку. Замешиваем пластичное тесто, раскатываем его шириной в 2-3 мм и нарезаем кружками.

Каждый обваливаем в сахаре и дважды складываем пополам. Верхнюю часть еще раз обмакиваем в сахарный песок. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru