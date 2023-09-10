Давно искали рецепт этой творожной запеканки: идеальный состав с манкой для пуховой текстуры

Попробуйте эту творожную запеканку без муки с манкой. Крупа разбухает в составе и делает ее необычайно нежной и вкусной.

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Ингредиенты: творог — 540 граммов, куриное яйцо — 1, сметана — 3 стол. лож., манка — 3 стол. лож., сахарный песок — 3 стол. лож., разрыхлитель теста — 1 чай. лож., масло постное — 1 стол. лож.

Взбить до однородности куриное яйцо и сахарный песок. Внести в состав творог, манку, разрыхлитель и две столовые ложки сметаны. Перемешать.

Оставить на 30 минут, прикрыв пленкой или крышкой.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить творожную массу в смазанную маслом форму, сверху промазать сметаной.

Запекать до золотистой корочки около 30–35 минут.

Источник: russianfood.com.