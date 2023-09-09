В Румынии считают деликатесом: салат «Пальчики оближешь» - кабачки, баклажаны, капуста, перец

На зиму можно приготовить салат, который в Румынии считают деликатесом. Готовится просто, а столом его всегда сметают со стола тут же.

Вам понадобятся 1,5 кг баклажанов, 1,5 кг кабачков, 1,5 кг капусты, по 500 г моркови, лука и болгарского перца, 200 г чеснока, 2 острых перца, 2 ст.л. уксусной эссенции, 500 мл растительного масла, соль и специи.

Баклажаны варим в кипящей воде 7 минут, а затем нарезаем соломкой. Остальные овощи мелко режем и отправляем в кастрюлю тушиться на слабом огне минут 40.

Далее закатываем в стерилизованные банки.

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