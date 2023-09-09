Никогда не надоедает: кабачковая икра без томатной пасты - кладем 2 перца и морковь

Кабачковую икру можно сделать деликатесом, если приготовить ее правильно, по всем канонам. Даже дети обожают мазать ее на хлеб - вам больше не придется ломать голову, что же приготовить на завтраки.

Вам понадобятся 2 кг кабачков, 500 г моркови, 400 г лука, 2 сладких перца, 3 зубчика чеснока, 1 ст.л. соли, 0,5 ч.л. лимонной кислоты, растительное масло для жарки.

Кабачки, морковь и сладкий перец проварите в кастрюле в кипящей воде минут 15, лук обжарьте на сковородке на растительном масле.

Далее все отправьте в блендер и измельчите. Протушите снова в кастрюле еще 15 минут и закатывайте готовую икру в стерилизованные банки.

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