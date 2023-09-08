Нужны только яйца, сметана и мука: рецепт божественно вкусного бисквита — соберут со стола даже крошки

Попробуйте приготовить для своих близких бисквитный пирог к чаю вот по этому рецепту. Готовится бисквит просто и быстро, а съедается так вообще за секунды. Гарантируем, ваши близкие даже крошки со стола соберут!
Ингредиенты: 2 стакана муки, 1/2 стакана сметаны, 6 яиц, 1 стакан сахара, ванилин.
Готовим: сахар растереть с яичными желтками добела, добавить ванилин и сметану, перемешать, всыпать муку, а затем ввести яичные белки, взбитые в пену. Все это перемешать, тесто перелить в форму, смазанную маслом, и поставить в духовой шкаф. Выпекать 20–25 минут. Готовый бисквит выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»