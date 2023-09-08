Жареные баклажаны в овощной заливке по-грузински: закатываем на зиму, хочется есть прямо из банки — обалденно вкусные

Если вы любитель грузинской кухни и баклажанов, то обязательно закрутите на зиму жареные овощи вот по этому рецепту.

Баклажаны получаются такими вкусными, что их хочется есть прямо из банки. Долой условности!

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Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 300 г лука, 150 г чеснока, 2 стручка острого перца, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. молотого черного перца, 100 мл растительного масла, 120 мл уксуса, 100 г сахара, 100 г соли.