Жареные баклажаны в овощной заливке по-грузински: закатываем на зиму, хочется есть прямо из банки — обалденно вкусные

Если вы любитель грузинской кухни и баклажанов, то обязательно закрутите на зиму жареные овощи вот по этому рецепту.
Баклажаны получаются такими вкусными, что их хочется есть прямо из банки. Долой условности!
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Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 300 г лука, 150 г чеснока, 2 стручка острого перца, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. молотого черного перца, 100 мл растительного масла, 120 мл уксуса, 100 г сахара, 100 г соли.
Готовим: пропускаем через мясорубку помидоры, острый перец, очищенный чеснок и лук. Добавляем специи, сахар и соль, кипятим 5 минут, вливаем уксус и снимаем с огня. Баклажаны нарезаем и обжариваем на масле, затем складываем в банки, чередуя с овощной заготовкой. Закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и хорошенько укутываем одеялом.
По материалам lafoy.ru