Банан разминаем, добавляем кефир, муку и дрожжи: нереально вкусные, пышные оладушки к завтраку сметут со стола за секунды

Утром в субботу за завтраком собирается вся семья. Самое время накормить их пышными оладушками на дрожжах с добавлением банана.
Ингредиенты: банан — 200 г, вода — 60 мл, дрожжи сухие — 2 ст.л., кефир — 500 мл, сахар — 100 г, яйцо — 2 шт., лимонный сок — 2 ст.л., мука – 2 стакана.
Готовим:Воду подогреваем и разводим в ней немного сахара с дрожжами. Через четверть часа смесь активируется, и появятся пузырьки. Банан размягчаем вилочкой и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не почернел. Оставшийся сахар взбиваем с яйцом и щепоткой соли. Затем соединяем с кефиром комнатной температуры и остальными подготовленными продуктами. Засыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто и оставляем на 20 минут в накрытом состоянии.
Состав больше не мешаем, набираем его большой ложкой и выкладываем на сковороду с раскаленным растительным маслом. Оладьи обжариваем с двух сторон и подаем на стол со сметаной, сгущенкой, вареньем.
По материалам attuale.ru