Банан разминаем, добавляем кефир, муку и дрожжи: нереально вкусные, пышные оладушки к завтраку сметут со стола за секунды

Готовим:Воду подогреваем и разводим в ней немного сахара с дрожжами. Через четверть часа смесь активируется, и появятся пузырьки. Банан размягчаем вилочкой и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не почернел. Оставшийся сахар взбиваем с яйцом и щепоткой соли. Затем соединяем с кефиром комнатной температуры и остальными подготовленными продуктами. Засыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто и оставляем на 20 минут в накрытом состоянии.

Состав больше не мешаем, набираем его большой ложкой и выкладываем на сковороду с раскаленным растительным маслом. Оладьи обжариваем с двух сторон и подаем на стол со сметаной, сгущенкой, вареньем.

По материалам attuale.ru