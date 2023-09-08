Смешиваем в блендере и ставим на огонь: нереально вкусное тыквенное повидло с яблоками и апельсиновыми корками — зимой пойдет влет

Готовим: промыть, очистить от кожуры и семечек, нарезать яблоки и тыкву. Сложить нарезанные части в кастрюлю, залить водой и поставить на медленный нагрев. Выдержать до тех пор, пока они не размякнут. Остудить. Измельчить блендером и поставить на огонь, высыпав в массу половину сахара. Помешивая, ждем, пока сахар растворится, доводим массу до кипения. Варить на медленном нагреве до окончания процесса. Это займет примерно 30 минут. За 10 минут до конца засыпаем оставшийся сахар и апельсиновые корки, они сделают повидло более ароматным. Снимаем повидло с огня, проверяем готовность. Раскладываем повидло в заранее подготовленные стерильные банки.

По материалам attuale.ru