Ленивые пельмени на сковороде - жарить не надо, получатся нежнейшие рулетики

Пельмени можно приготовить не только традиционным способом. Если из теста свернуть рулетики и добавить фарш - получится не менее вкусно и интересно.

Возьмите для теста: 250 г муки, 1 яйцо, 0,5 ч.л. соли, 90 мл воды.

Для начинки: 200 г мясного фарша, 1 луковица, 0,5 ч.л. молотого черного перца, 0,5 ч.л. соли.

Дополнительно: 20 мл растительного масла, 500 мл воды.

Смешайте отдельно ингредиенты для теста и отдельно для начинки. Из замешанного теста раскатайте коржики и выложите равномерно начинку. Далее сверните в рулетики.

Ленивые пельмешки положите на сковородку и залейте кипятком. Прикройте крышкой и варите минут 10 до готовности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»