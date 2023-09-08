Хотим хачапури, а готовить лень: замесили тесто на минералке, добавили сыр с зеленью

Хачапури можно быстро приготовить на основе минеральной воды. Причем получаются они вкусные, ничем не хуже, чем при классическом рецепте.

Вам понадобятся 200 мл газированной минералки, 1,5 ст.л. сахара, 1 яйцо, 1 ч.л. соли, 2 стакана муки, 30 г сливочного масла, 250 г сыра, зелень.

Минералку смешиваем с яйцом, солью и сахаром, добавляем муку, тертый сыр и рубленую зелень. Тщательно замешиваем тесто.

Затем формируем лепешки и обжариваем на сливочном масле с двух сторон.

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