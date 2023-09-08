Хотим хачапури, а готовить лень: замесили тесто на минералке, добавили сыр с зеленью

Хачапури. Фото: соцсети

Пожарили на сковородке.

Хачапури можно быстро приготовить на основе минеральной воды. Причем получаются они вкусные, ничем не хуже, чем при классическом рецепте.

Вам понадобятся 200 мл газированной минералки, 1,5 ст.л. сахара, 1 яйцо, 1 ч.л. соли, 2 стакана муки, 30 г сливочного масла, 250 г сыра, зелень.

Минералку смешиваем с яйцом, солью и сахаром, добавляем муку, тертый сыр и рубленую зелень. Тщательно замешиваем тесто.

Затем формируем лепешки и обжариваем на сливочном масле с двух сторон.

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