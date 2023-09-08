Приготовили дома роллы «Филадельфия» с угрем — дешевле покупных в три раза

Поесть суши в выходные — это лучшее решение! Порадуйте себя и домочадцев, приготовьте вкуснятину сами. Не тратьте деньги на покупные роллы. Их очень легко приготовить дома — все проще, чем вы думаете.

Возьмите 300 г готового риса для роллов, 1 огурец, 60 г творожного сыра, 1/2 авокадо, 120 г копченого угря, нори.

Авокадо и огурец нарежьте брусочками, а угорь — тонкими слайсами. На половинку листа нори выложите сыр, приплюсните и поверните лист вверх.

Сверху положите сыр и овощи, заверните тугой ролл. Добавьте слайсы угря и прижмите суши еще туже.

При подаче можно полить соусом унаги и посыпать кунжутом.

Домашние суши по цене будут дешевле покупных в три раза.

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