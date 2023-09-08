Куда уж проще! Приготовили домашний сыр всего из 3-х продуктов — дешевле магазинного

Хватит покупать в магазине сыр. Этот продукт можно приготовить дома самостоятельно! Причем ингредиентов на него почти не надо.

Возьмите 0,5 л молока, 0,5 кг творога, 50 г сливочного масла, по 1 ч.л. соли и соды.