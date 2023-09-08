Куда уж проще! Приготовили домашний сыр всего из 3-х продуктов — дешевле магазинного

Хватит покупать в магазине сыр. Этот продукт можно приготовить дома самостоятельно! Причем ингредиентов на него почти не надо.
Возьмите 0,5 л молока, 0,5 кг творога, 50 г сливочного масла, по 1 ч.л. соли и соды.
Творог разомните вилкой, залейте кипящим молоком и потомите на плите минут 15. Далее слейте все в дуршлаг и соберите полученную творожную массу.
Снова выложите массу в кастрюлю, посолите, добавьте масло и подержите на огне еще 10 минут.
Уберите сыр в холодильник на три часа, потом можно есть.
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