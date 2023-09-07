Самый простой пирог к чаю с вареньем: делаем за пять минут — смешал и в печь

Невероятно простой пирог станет вашей палочкой-выручалочкой, когда захочется чего-то вкусного или сладкого. Его готовят буквально из ничего.
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Вместо варенья используйте также джем и кусочки фруктов либо ягод с сахаром.
Ингредиенты:
- мука — 190 граммов,
- яйцо — 1 штука,
- сахар — 50 граммов,
- молоко — 150 миллилитров,
- растительное масло — 50 миллилитров,
- разрыхлитель — 8 граммов,
- джем/варенье — 150 граммов.
Смешать яйцо, сахар, масло, муку, молоко, разрыхлитель. Залить в форму, добавить варенье.
Выпекать 25 минут в духовке, прогрев до 180 градусов.
Готовый пирог посыпать пудрой.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».