Самый простой пирог к чаю с вареньем: делаем за пять минут — смешал и в печь

Невероятно простой пирог станет вашей палочкой-выручалочкой, когда захочется чего-то вкусного или сладкого. Его готовят буквально из ничего.

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Вместо варенья используйте также джем и кусочки фруктов либо ягод с сахаром.

Ингредиенты:

мука — 190 граммов,

яйцо — 1 штука,

сахар — 50 граммов,

молоко — 150 миллилитров,

растительное масло — 50 миллилитров,

разрыхлитель — 8 граммов,

джем/варенье — 150 граммов.

Смешать яйцо, сахар, масло, муку, молоко, разрыхлитель. Залить в форму, добавить варенье.

Выпекать 25 минут в духовке, прогрев до 180 градусов.

Готовый пирог посыпать пудрой.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».