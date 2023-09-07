Дети обожают! Запеканка из творога и макарон за 20 минут в духовке

Дети обожают макароны. А если их приготовить с творогом, то получится еще вкуснее. Обычно от такого блюда малышей не оторвать, даже самых капризных.

Возьмите 450 г творога, 4 яйца, 150 г вареных макарон, щепотка соли, 0,5 ч.л. сахара, 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. растительного масла.