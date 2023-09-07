Дети обожают! Запеканка из творога и макарон за 20 минут в духовке

Запеканка. Фото: соцсети

Быстро и просто.

Дети обожают макароны. А если их приготовить с творогом, то получится еще вкуснее. Обычно от такого блюда малышей не оторвать, даже самых капризных.

Возьмите 450 г творога, 4 яйца, 150 г вареных макарон, щепотка соли, 0,5 ч.л. сахара, 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. растительного масла.

Сначала взбейте яйца с сахаром, потом добавьте остальные ингредиенты. Полученную массу выложите в форму и отправляйте в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

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