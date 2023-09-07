Салат «Охотничий» из СССР: в овощных его расхватывали с полок — теперь заготовку делаем сами

Этот салат родом из СССР, многие его обожали. Особенно он был популярен 70–80-х годах, тогда его быстро разбирали в овощных магазинах.
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Салат никогда не надоедает и всегда с удовольствием съедается.
Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 кг огурцов, 1 кг помидоров, 1 кг перца сладкого, 1 кг моркови, 1 кг лука-репки, зелень по вкусу, 11-12 чайных ложек соли, 11-12 чайных ложек сахара, пол-литра масла, 2 столовые ложки уксусной эссенции.
Нарезать все овощи, перемешать, добавить соль, сахар, масло, уксусную кислоту.
Дать немного постоять, опять размешать, разложить по стерильным баночкам.
Потом для стерилизации отправить в духовку, нагреть хорошо под крышками на температуре в 100 градусов.
Закатать стерильными крышечками и перевернуть, но если крышки закручиваются, то переворачивать банки не надо.
Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму»