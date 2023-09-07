Салат «Охотничий» из СССР: в овощных его расхватывали с полок — теперь заготовку делаем сами

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Салат никогда не надоедает и всегда с удовольствием съедается.

Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 кг огурцов, 1 кг помидоров, 1 кг перца сладкого, 1 кг моркови, 1 кг лука-репки, зелень по вкусу, 11-12 чайных ложек соли, 11-12 чайных ложек сахара, пол-литра масла, 2 столовые ложки уксусной эссенции.

Нарезать все овощи, перемешать, добавить соль, сахар, масло, уксусную кислоту.

Дать немного постоять, опять размешать, разложить по стерильным баночкам.

Потом для стерилизации отправить в духовку, нагреть хорошо под крышками на температуре в 100 градусов.

Закатать стерильными крышечками и перевернуть, но если крышки закручиваются, то переворачивать банки не надо.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму»