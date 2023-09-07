Очень вкусные кабачковые лепешки в духовке: ни капли жира, 2 ложки муки

Даже мясоеды обожают эти лепешки. Тем более их можно подавать и к мясу, а также рыбе тоже. Но и просто со сметаной кабачковые лепешки необычайно вкусны. Они нежирные и очень нежные.

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Ингредиенты:

Кабачок - 350 граммов

Сыр - 100 граммов

Яйцо - 2 штуки

Мука - 2 стол. лож.

Разрыхлитель - 5 граммов.

Натираем на крупной терке кабачок и сыр. Соединяем кабачок, сыр, яйца, муку и разрыхлитель, хорошо перемешиваем.

На пергамент выкладываем лепешки и выпекаем 20 минут при 200 градусах.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»