Очень вкусные кабачковые лепешки в духовке: ни капли жира, 2 ложки муки

Даже мясоеды обожают эти лепешки. Тем более их можно подавать и к мясу, а также рыбе тоже. Но и просто со сметаной кабачковые лепешки необычайно вкусны. Они нежирные и очень нежные.
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Ингредиенты:
Кабачок - 350 граммов
Сыр - 100 граммов
Яйцо - 2 штуки
Мука - 2 стол. лож.
Разрыхлитель - 5 граммов.
Натираем на крупной терке кабачок и сыр. Соединяем кабачок, сыр, яйца, муку и разрыхлитель, хорошо перемешиваем.
На пергамент выкладываем лепешки и выпекаем 20 минут при 200 градусах.
Источник: Telegram-канал «Сытная порция»