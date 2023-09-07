Какой ингредиент сделает пельмени еще вкуснее — и это совсем не специя: себестоимость 200 рублей

Готовим пельмени по особому рецепту. Жаль, раньше не знали! Теперь обязательно добавляем этот секретный ингредиент. Такое блюдо станет любимым у всей семьи, ну чем не ресторанное — вкусно, просто и себестоимость 200 рублей.

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Берем 450 г замороженных пельменей, 40 г твердого сыра, 2 ст.л. растительного масла, зелень, молотый черный перец, соль, полстакана кипятка.

Как готовить? Для начала пельмени нужно высыпать на разогретую сковороду с маслом и обжарить с каждой стороны по 5 минут. Следом вливаем кипяток, добавляем молотый перец, солим. Готовим еще 10 минут под крышкой. Затем трем сыр на крупной терке и равномерно посыпаем сверху на пельмени.

Закрываем сковороду крышкой еще на 5-10 минут. Готовые жареные пельмени нужно приправить измельченной зеленью. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru