Творожно-морковная запеканка как в детском саду — вкус детства, отлично для перекуса

Детям для перекусов можно готовить творожную запеканку на основе морковки. Вкус как из детского сада — десерт нежный, будет таить во рту.

Для приготовления возьмите 500 г творога, 2 моркови, полстакана сахара, 2 ст.л. манной крупы, 3 яйца, 3 ст.л. молока, щепотку соли, ванилин на кончике ножа, 1 ч.л. растительного масла.

Морковь надо почистить и потереть на терке. Добавьте творог, сахар, ванилин, соль, взбитые яйца, манную крупу и молоко.

Все тщательно перемешайте и отправьте в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

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