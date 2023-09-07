Все смешали — и залили: быстрый пирог к чаю на кефире или ряженке «из того, что было»

Готовим пирог к чаю из того, что было в холодильнике. В качестве основы можно взять кефир или ряженку. Такая выпечка станет любимой у всей семьи.

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Рецепт простейший — не потребует особых кулинарных умений. Для начинки можно взять все, что залежалось в холодильнике: любые фрукты, густое варенье, ягоды, мармелад, орешки и сухофрукты.

Берем 1 стакан кефира (или ряженки), 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 стакана муки, 0,5 ч.л. соды, пакетик ванильного сахара.

Сначала взбиваем яйца с сахаром и медленно добавляем остальные ингредиенты, в конце нужно добавить муку. Вмешиваем в тесто начинку, заливаем состав в форму и выпекаем 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru