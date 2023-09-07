То самое печенье «Хризантема» из советского детства: взбиваем яйца с сахаром, добавляем ванилин

Готовим тающее во рту печенье «Хризантема» — то самое, из советского детства. Рецепт самый легкий, с ним справится каждый. Попробуйте — эту выпечку обожают все, пальчики оближешь.

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Берем масло сливочное – 250 г, сахар – 200 г, яйцо С0 – 2 шт., ванилин – по вкусу, разрыхлитель – 10 г, мука – 3 стакана (по 250 мл, если понадобится, добавьте больше).

Как приготовить? Сначала взбиваем яйца с сахаром до белой пышной массы. Следом добавляем мягкое масло, ванилин. Эту смесь взбиваем до однородности. Частями всыпаем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто (оно не должно быть липучим). Убираем его в морозилку на полчаса.

Затем перекручиваем тесто в лапшу на мясорубке, отрываем кусочки в 5 см, кончики прихватываем пальцами. Ставим печенье в духовку на 25 минут до румяной корочки.

По материалам Telegram-канал «Мамины рецепты»