Намазка на хлеб из баклажанов: овощи сбрызнули лимоном, добавили зелень

На завтрак можно приготовить популярную восточную пасту бабагануш. Это такая намазка на бутерброды — готовится быстро, и продуктов надо немного.

Возьмите 1 кг баклажанов, 1 лимон, 50 г кунжута, 1/2 пучка петрушки, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. оливкового масла, специи.

Кунжут обжарьте на сухой сковородке, а баклажаны запеките в духовке 20 минут при температуре 220 градусов. Все ингредиенты забросьте в блендер и измельчите.

Далее сбрызните соком лимона, тщательно перемешайте, и можно подавать к столу.

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