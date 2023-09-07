Простой пирог с сыром, колбасой, томатом, жареным луком: тесто — простой замес за 2 минуты

Пирог. Фото: соцсети

Вам понравится, что он готовится с такой скоростью.

Этот пирог можно запросто готовить на завтрак, ведь делать его – проще некуда. Очень быстро, просто и невероятно вкусно!

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Ингредиенты: 4 яйца, 1 ч.л. соли, 300 мл молока, 100 мл растительного масла, 2 стакана муки, 1 пакетик разрыхлителя. Для начинки: сыр, колбаса, помидор, жареный лук, зелень.

Начинку можно сделать по своему вкусу.

Влить в миску яйца, добавить соль, молоко, перемешать. Далее влить растительное масло. Затем добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать.

Добавить начинку и перелить в противень. Выпекать 25-30 минут, при температуре 180 градусов.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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