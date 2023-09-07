Салат «Осенний» вкуснее, чем в ресторане: жарим баклажаны в масле, кладем яйца и помидоры

Готовим салат «Осенний» из баклажанов и яиц. Получается вкуснее, чем в ресторане. Просто пальчики оближешь: даже свекровь попросит рецепт, а гости — добавки.

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Берем

Баклажан большой – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Помидоры черри – 3-4 шт.

Чеснок – 1 зубок

Укроп свежий – пару веточек

Майонез легкий – 1 ст. ложка

Масло растительное для жарки – 2 ст. ложки

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Как готовить? Овощи нужно хорошенько помыть и обсушить. Яйца отвариваем — 8-10 минут, остужаем и чистим. Затем нарезаем баклажан небольшими кубиками, а лук шинкуем полукольцами.

Далее на разогретую сковородку с маслом бросаем лук. Следом добавляем баклажаны и накрываем крышкой. Эта смесь должна томиться на медленном огне до мягкости. Следом нужно раздавить зубчик чеснока и добавить к овощам, готовим еще минуту-две. Выключаем плиту, добавляем укроп, перемешиваем и остужаем. Выбрасываем чеснок, он уже отдал свой аромат овощам. Остывшие жареные баклажаны с луком и зеленью перекладываем в миску. Добавляем крупно нарубленные яйца.

Можно положить в салат помидоры черри для кислинки. Солим и перчим по вкусу. Заправляем майонезом и подаем к столу. Приятного аппетита!

По материалам russianfood