Советский рецепт кабачковой икры на зиму — простой и аппетитный: вкус детства

Советская кабачковая икра оранжево-золотистая, очень насыщенная по вкусу, при этом нежная. Обязательно вспомните этот вкус детства.
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Ингредиенты
- 3 кг кабачков
- 1 кг лука-репки
- 1,5 кг моркови
- 2 кг томатов
- 0,5 л постного масла
- 200 г сахарного песка
- соль по вкусу
В большой кастрюле с толстым дном раскалить масло, бросить прокрученные морковку и кабачок, протушить 30 минут. Потом положить перекрученный лук и томить все вместе 1 час.
В отдельной сковородке с толстым дном потушить 1 час перекрученные помидоры. Добавить 200 граммов сахара и 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку лимонной кислоты. Перемешать.
Соединить овощи в одной большой кастрюле, довести до кипения. Снять с огня. Разложить по банкам. Закатать.
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»