Советский рецепт кабачковой икры на зиму — простой и аппетитный: вкус детства

Советская кабачковая икра оранжево-золотистая, очень насыщенная по вкусу, при этом нежная. Обязательно вспомните этот вкус детства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты

3 кг кабачков

1 кг лука-репки

1,5 кг моркови

2 кг томатов

0,5 л постного масла

200 г сахарного песка

соль по вкусу

В большой кастрюле с толстым дном раскалить масло, бросить прокрученные морковку и кабачок, протушить 30 минут. Потом положить перекрученный лук и томить все вместе 1 час.

В отдельной сковородке с толстым дном потушить 1 час перекрученные помидоры. Добавить 200 граммов сахара и 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку лимонной кислоты. Перемешать.

Соединить овощи в одной большой кастрюле, довести до кипения. Снять с огня. Разложить по банкам. Закатать.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»