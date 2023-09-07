Куриная грудка под кабачками — легкое блюдо на всю семью: вкусно и очень сочно

Попробуйте это простое и легкое блюдо из кабачка и грудки. Готовится оно быстро, а на вкус – просто изумительное, сочное и нежное.
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Ингредиенты: 4 куриные грудки, полкило картошки, 3-4 молодых кабачка, 2-3 луковицы, 300 граммов сыра, соль, чабер, орегано, чеснок, майонез – по вкусу.
Нарезать лук перьями. Уложить на дно противня. Сверху разложить мясо, порезанное тонкими ломтиками. Посолить.
Сделать сверху слой картошки (нарезать тонкими ломтиками). Посолить.
В майонез положить чеснок, специи. Смазать картошку, сделать слой из ломтиков кабачков. Тоже смазать майонезом. Посыпать сыром.
Поставить в духовку на 180 градусах, готовить 25-30 минут, проверять готовность по картошке.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты с Ольгой Матвей»