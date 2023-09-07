Баклажаны по-гречески на зиму: вкуснятина крупными кусочками с перцем, томатами, зеленью, чесноком

Баклажаны по-гречески. Фото: соцсети

Никакого другого салата из баклажанов вы не захотите с этой закуской.

Очень вкусная закуска на зиму готовится из знакомых и любимых продуктов. Идеальное их сочетание делает эту закрутку потрясающей. Закатки хорошо хранятся весь период.

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Ингредиенты:

  • Перец сладкий – 250 г
  • Морковь – 250 г
  • Помидоры – 0,5 кг
  • Баклажаны – 300 г
  • Лук-репка – 250 г
  • Чеснок – 3-4 зубч.
  • Масло постное – 50 мл
  • Уксус 9% – 25 мл
  • Сахарный песок – 30 г
  • Соль – половинка стол. лож.
  • Красный перец – по вкусу
  • Зелень сухая – 1 стол. лож.
  • Кориандр горошком, чабер, базилик – по половинке ч. лож.
  • Смесь перцев – 1 ч. лож.
  • Лавровый лист

Крупно нарезать все овощи. В большую сковороду нальем постное масло, уксус, положим сахар и соль. Бросим морковь, поставим на средней огонь и потушим 30 минут.

В готовую морковь отправим чеснок, лук и перец. Тушим 15 минут.

Положим в сковороду баклажаны. Тушим 15 минут.

Далее добавим помидоры, специи. Тушим 15 минут. Уменьшаем огонь до минимума и еще томим 15 минут, выключаем.

Горячими перекладываем в стерильные банки (у нас 3 по 0,5 литра). Закатываем, укутываем.

Источник: Telegram-канал «Ольга Матвей»

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