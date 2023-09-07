Баклажаны по-гречески на зиму: вкуснятина крупными кусочками с перцем, томатами, зеленью, чесноком

Крупно нарезать все овощи. В большую сковороду нальем постное масло, уксус, положим сахар и соль. Бросим морковь, поставим на средней огонь и потушим 30 минут.

В готовую морковь отправим чеснок, лук и перец. Тушим 15 минут.

Положим в сковороду баклажаны. Тушим 15 минут.

Далее добавим помидоры, специи. Тушим 15 минут. Уменьшаем огонь до минимума и еще томим 15 минут, выключаем.

Горячими перекладываем в стерильные банки (у нас 3 по 0,5 литра). Закатываем, укутываем.

Источник: Telegram-канал «Ольга Матвей»