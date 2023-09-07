Баклажаны по-гречески на зиму: вкуснятина крупными кусочками с перцем, томатами, зеленью, чесноком

Очень вкусная закуска на зиму готовится из знакомых и любимых продуктов. Идеальное их сочетание делает эту закрутку потрясающей. Закатки хорошо хранятся весь период.
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Ингредиенты:
- Перец сладкий – 250 г
- Морковь – 250 г
- Помидоры – 0,5 кг
- Баклажаны – 300 г
- Лук-репка – 250 г
- Чеснок – 3-4 зубч.
- Масло постное – 50 мл
- Уксус 9% – 25 мл
- Сахарный песок – 30 г
- Соль – половинка стол. лож.
- Красный перец – по вкусу
- Зелень сухая – 1 стол. лож.
- Кориандр горошком, чабер, базилик – по половинке ч. лож.
- Смесь перцев – 1 ч. лож.
- Лавровый лист
Крупно нарезать все овощи. В большую сковороду нальем постное масло, уксус, положим сахар и соль. Бросим морковь, поставим на средней огонь и потушим 30 минут.
В готовую морковь отправим чеснок, лук и перец. Тушим 15 минут.
Положим в сковороду баклажаны. Тушим 15 минут.
Далее добавим помидоры, специи. Тушим 15 минут. Уменьшаем огонь до минимума и еще томим 15 минут, выключаем.
Горячими перекладываем в стерильные банки (у нас 3 по 0,5 литра). Закатываем, укутываем.
Источник: Telegram-канал «Ольга Матвей»