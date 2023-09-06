Нарезаем слайсами и обжариваем в масле: рулетики из баклажанов на зиму — в Грузии это умеет готовить каждая хозяйка

Готовим: Баклажаны нарезать продольными слайсами и слегка обжарить их в масле. Морковь натереть на терке, добавить измельченный чеснок и острый перец, присыпать специями, сахаром и солью.

Нагреть остатки масла, полить морковь и перемешать. Поместить немного моркови на край кусочка баклажана и свернуть рулетик. Повторить процедуру с остальными заготовками. Сложить рулетики из баклажанов в банки, простерилизовать 15 минут и закатать.

По материалам lafoy.ru