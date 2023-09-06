Вкус просто бомба: солим селедку дома сами вот по этому рецепту — три дня в холодильнике и можно есть

Ничего вкуснее соленой селедки с картошкой еще не придумали. Если вы с этим согласны, то этот рецепт вам точно понравится.
Попробуйте посолить сами селедку. Магазинную после этого покупать больше не будете.
Ингредиенты: 400 г свежей или мороженой селедки, 0,5 - 0,75 л питьевой воды, 20 г соли, 10 г сахара, 1 лавровый лист, 2 бутона гвоздики, 2 горошины душистого перца, 3 горошины черного перца.
Готовим: тушки разморозить (если они были замороженные), хорошенько обмыть в прохладной воде и удалить жабры.
Делаем маринад: довести воду с солью, сахаром и специями до кипения и проварить 2-3 минуты. За это время пряности полностью отдадут свой аромат. В контейнер или банку выкладываем сельдь, заливаем остуженным маринадом, оставляем на 3-4 часа при комнатной температуре. Затем убираем в холодильник, через три дня достаем и наслаждаемся неповторимым вкусом домашней селедки.
По материалам attuale.ru