Вкус просто бомба: солим селедку дома сами вот по этому рецепту — три дня в холодильнике и можно есть

Ничего вкуснее соленой селедки с картошкой еще не придумали. Если вы с этим согласны, то этот рецепт вам точно понравится.

Попробуйте посолить сами селедку. Магазинную после этого покупать больше не будете.

Ингредиенты: 400 г свежей или мороженой селедки, 0,5 - 0,75 л питьевой воды, 20 г соли, 10 г сахара, 1 лавровый лист, 2 бутона гвоздики, 2 горошины душистого перца, 3 горошины черного перца.

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