Легчайший салат на ужин для стройной фигуры: вместо авокадо берем сельдерей, вместо майонеза — йогурт

Если вы следите за фигурой, попробуйте приготовить на ужин вот этот легкий салат. Авокадо в его рецепте можно заменить на сельдерей, так блюдо станет еще менее калорийным.

Ингредиенты: филе куриной грудки — 400 г, болгарский перец — 1 шт., авокадо — 1 шт., натуральный йогурт — 100 г, соль и зелень — по вкусу.

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