Легчайший салат на ужин для стройной фигуры: вместо авокадо берем сельдерей, вместо майонеза — йогурт

Если вы следите за фигурой, попробуйте приготовить на ужин вот этот легкий салат. Авокадо в его рецепте можно заменить на сельдерей, так блюдо станет еще менее калорийным.
Ингредиенты: филе куриной грудки — 400 г, болгарский перец — 1 шт., авокадо — 1 шт., натуральный йогурт — 100 г, соль и зелень — по вкусу.
Готовим: Куриное филе отварить до готовности — примерно 30 минут. Снять кожуру с авокадо и вытащить косточку. У болгарского перца срезать плодоножку и перегородки, вычистить семечки. Все подготовленные компоненты нарезать одинаковыми кусочками — маленькими кубиками или небольшими продолговатыми брусочками — и переложить в вазочку. Заправить салат йогуртом, посолить, аккуратно перемешать и украсить рубленой зеленью. Приятного аппетита!
По материалам attuale.ru