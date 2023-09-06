Жареные баклажаны по-грузински в остром соусе: закатываем на зиму, съесть хочется сейчас — от ароматов текут слюнки

Попробуйте закрутить на зиму жареные баклажаны по-грузински. Обещаем, что зимой эти баночки будут настоящим хитом на вашем столе. А пока будете готовить, изойдете слюной от ароматов.

Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 500 г лука, 100 г аджики, 100 г чеснока, 50 г кинзы, 1/2 стакана уксуса, 300 мл растительного масла, 3 ст. л. соли, 250 мл воды.

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