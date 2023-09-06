Жареные баклажаны по-грузински в остром соусе: закатываем на зиму, съесть хочется сейчас — от ароматов текут слюнки

Попробуйте закрутить на зиму жареные баклажаны по-грузински. Обещаем, что зимой эти баночки будут настоящим хитом на вашем столе. А пока будете готовить, изойдете слюной от ароматов.
Ингредиенты: 2 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 500 г лука, 100 г аджики, 100 г чеснока, 50 г кинзы, 1/2 стакана уксуса, 300 мл растительного масла, 3 ст. л. соли, 250 мл воды.
Готовим: баклажаны нарезаем кружочками, замачиваем в соленой воде на 20 минут, а затем промываем и промакиваем бумажным полотенцем. Обжариваем баклажаны в масле до румяной корочки с обеих сторон. Блендером измельчаем помидоры, болгарский перец, чеснок и лук. Добавляем аджику, соль, воду, мелко нарубленную кинзу и кипятим 10 минут. На дно подготовленных банок выкладываем немного овощного соуса, пару кружочков баклажанов и снова соус. Продолжаем так до тех пор, пока банки не наполнятся. Стерилизуем 10 минут, равномерно распределяем уксус и закатываем. Зимой открываем и подаем на стол. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru