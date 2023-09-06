Смешиваем кефир, желток, мед и муку: печем обалденно вкусные домашние пряники — тают во рту, нежные, пышные

Готовим: 1. Желтки с одним белком и медом взбить с сахаром, влить эту смесь в кефир и растительное масло. Еще раз слегка взбить. 2. Всыпать постепенно просеянную муку с содой и замесить не крутое тесто. 3. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см, выдавить формочкой или стограммовым стаканчиком кружочки, уложить их на пергамент на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать 25 минут при температуре 180–190 градусов. 4. Взбить венчиком один белок с тремя ложками сахара до полного растворения сахара, взбивать пока станут белыми и растворится сахар. По истечении 20–25 минут, пряники достать из духовки, быстро намазать их взбитым белком.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»