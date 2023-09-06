Смешиваем кефир, желток, мед и муку: печем обалденно вкусные домашние пряники — тают во рту, нежные, пышные

За пряниками вовсе не обязательно идти в магазин. Их вполне можно испечь дома. Готовятся они довольно быстро, а на вкус гораздо лучше магазинных — ароматные, нежные и воздушные.
Ингредиенты: 350 мл кефира (или простокваши), 1 стакан сахара, 2 желтка, 1 белок, 1 ст.л. меда, 3 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. соды, 2–2,5 стакана муки. Для помадки: 1 белок, 3 ст.л. сахара.
Готовим: 1. Желтки с одним белком и медом взбить с сахаром, влить эту смесь в кефир и растительное масло. Еще раз слегка взбить. 2. Всыпать постепенно просеянную муку с содой и замесить не крутое тесто. 3. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см, выдавить формочкой или стограммовым стаканчиком кружочки, уложить их на пергамент на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать 25 минут при температуре 180–190 градусов. 4. Взбить венчиком один белок с тремя ложками сахара до полного растворения сахара, взбивать пока станут белыми и растворится сахар. По истечении 20–25 минут, пряники достать из духовки, быстро намазать их взбитым белком.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»