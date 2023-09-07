Как приготовить вяленые помидоры без духовки

Любите вяленые помидоры? Приготовьте их сами, причем даже без использования духовки. Дачница Марина Сеткина показала, как это сделать легко и просто, чтобы потом наслаждаться вкусом.
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Помидоры. Фото: Teleprogramma.pro
Любите вяленые помидоры? Приготовьте их сами, причем даже без использования духовки. Дачница Марина Сеткина показала, как это сделать легко и просто, чтобы потом наслаждаться вкусом.
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