Как приготовить вяленые помидоры без духовки

Помидоры. Фото: Teleprogramma.pro

Самое время делать вкусные и ароматные заготовки на зиму.

Любите вяленые помидоры? Приготовьте их сами, причем даже без использования духовки. Дачница Марина Сеткина показала, как это сделать легко и просто, чтобы потом наслаждаться вкусом.

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