Кабачковые чебуреки с сочным фаршем внутри: такая нереальная нежность — готовим через день

Чебуреки из кабачков – это очень вкусно и без теста! Так что, если очень хочется печеного, но не позволяют принципы, стоит попробовать этот аппетитный вариант.

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Ингредиенты: кабачок – 400 г, фарш – 150 г, лук – 2 головки, яйцо – 1 шт., сметана – 3 ст.л., соль и перец – по вкусу, кефир – 100 мл, мука – 7 ст.л.

В натертые кабачки бросить соль, перец, яйцо, сметану, муку, влить кефир, все смешать.

Для начинки обжарим лук, чуть позже кинем в него фарш, протушим вместе, посолим и поперчим.

На разогретую сковороду нальем чуть кабачкового состава и распределим тонким слоем, на одной стороне уложим немного начинки, пожарим на среднем огне. Когда сырого теста уже не останется, накроем стороной без начинки. Вилкой прижмем края, они должны прихватиться между собой.

Пожарим с двух сторон.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты с Ольгой Матвей»