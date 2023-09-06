Возьмите всего 2 ложки: печень получится мягкой и нежной — секретный рецепт кулинаров

Все хозяйки знают: чтобы печень получилась нежной и вкусной, перед приготовлением ее нужно вымочить в молоке. Однако этот этап можно пропустить и не опасаться, что печенка будет горчить: поможет особый раствор, о котором знают далеко не все. Заодно и время подготовки субпродукта сэкономите.

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Нужно растворить в одном литре воды по столовой ложке соли и соды, а потом немного подержать в этом составе кусочки печенки. После этого можно обсушить их и смело жарить: готовое блюдо получится нежным и вкусным, без малейшего намека на горечь.

По материалам издания vnimanie.prо и «Белновости»