Как сделать вкусный консервированный рассольник: всю зиму кушаем быстрый супчик

Законсервируйте этим способом рассольник обязательно! Так вы обеспечите себе спокойную и беззаботную зиму с наваристым супом. Ведь как приятно прийти с работы и ничего не готовить!

Просто откройте баночку, разбавьте водой или бульоном и доведите до кипения. Вкуснейший суп готов!

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Ингредиенты: огурец свежий – 3 кг, лук-репка – 1 кг, морковь – 1 кг, томатная паста – 0,6 л, сахар – 180-250 г, постное масло – 250 мл, поваренная соль крупная – 4 ст.л., уксус белый (9%) – 100 г, перловка (можно заменить на рис) – 500 г.

Измельчаем овощи так, как обычно делаем в суп. Крупу варим до состояния аль-денте (почти готово).

Смешиваем морковь, лук, огурцы. Отдельно соединяем соль, растительное масло, томатную пасту, сахар и этой смесью заправляем овощи. Варим 40 минут. Добавляем отварную перловку, готовим вместе 5 минут. Заправляем уксусом, размешиваем и выключаем плитку.

Раскладываем по баночкам (уже стерильным), закатываем.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски»