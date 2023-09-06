Попробуем манные оладушки «Особо нежные»: ни грамма муки, тертое яблочко

Оладушки. Фото: соцсети

Такая вкуснятина очень хороша со сметаной.

Обязательно приготовьте эти нежные оладушки на манке. Она разбухнет и превратит знакомый продукт в необычайный. Состав простой и доступный.

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Ингредиенты: манная крупа – 30 граммов, кефир – 15 граммов, яйцо – 2 штуки, сахар – 30 граммов, соль – щепотка, яблоко – 2 штуки, сода – 1 грамм.

Смешаем манную крупу, кефир, яйца, сахар. Добавим щепотку соли, перемешаем и оставим на один час.

Потом внесем в состав тертые яблоки и соду. Пожарим на масле до румяности.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»

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