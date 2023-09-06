Попробуем манные оладушки «Особо нежные»: ни грамма муки, тертое яблочко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: манная крупа – 30 граммов, кефир – 15 граммов, яйцо – 2 штуки, сахар – 30 граммов, соль – щепотка, яблоко – 2 штуки, сода – 1 грамм.

Смешаем манную крупу, кефир, яйца, сахар. Добавим щепотку соли, перемешаем и оставим на один час.

Потом внесем в состав тертые яблоки и соду. Пожарим на масле до румяности.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»