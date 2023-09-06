Как приготовить салат «Без калорий» для легкого перекуса: нет угрызений совести

Если вы решили больше не переедать на ночь, обязательно запомните этот салатик. Он легкий, простой и очень вкусный.

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Ингредиенты: 4 вареные свеклы, половинка луковицы, 40 граммов феты, по вкусу – растительное масло, зеленый лук, соль, молотый перец, грецкие орешки.

Свеклу вареную и фету порезать кубиками, измельчить другие ингредиенты, смешать.

Заправить по вкусу маслом, посолить, можно сбрызнуть лимонным соком.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»