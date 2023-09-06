Идеальный рецепт сырников: добавим манку вместо муки — набухнет и будет чудо

Обязательно попробуйте приготовить сырники по этому рецепту. Они получаются просто волшебными. Манка набухает и делает их нежными, просто тающими во рту.

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Ингредиенты: рассыпчатый творог (5%) - 500 г, яйцо - 1 шт., манка - 40 г, соль или сахар (по вкусу).

Смешать все ингредиенты. Дать настояться минут 10, внести щепотку соды, размешать, сформировать сырники.

Пожарить в масле до золотистости с двух сторон.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»