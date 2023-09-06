Тающая во рту творожная запеканка «как у бабушки»: удачный состав с манкой вместо муки

В эту запеканку вы влюбитесь навечно. Она имеет сбалансированный состав, который позволяет ей выпекаться очень нежной, тающей во рту.

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Ингредиенты: творог – 600 г, сахар – 120 г, ванильный сахар – 1 ч.л., манная крупа – 60 г, молоко – 200 мл, сметана – 200 г, соль – щепотка, яйца – 3 шт.

Смешиваем все продукты для запеканки. Пробиваем погружным блендером до однородного состояния. Даем минут 10 постоять творожной массе, чтобы манка набухла.

Форму смазываем маслом и обсыпаем мукой.

Выпекаем 45-50 минут в прогретой до 180 градусов духовке.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»