Нереально вкусные орешки с вареной сгущенкой: точь-в-точь, как мы ели в детстве

Попробуйте приготовить орешки с вареной сгущенкой вот по этому рецепту. На вкус они точь-в-точь такие, как мы ели в детстве.
Ингредиенты: яйца — 2 шт., масло сливочное — 100 г, майонез — 100 г, мука — 2 стакана, сахар — 1/3 стакана, крахмал — 1/3 стакана, сода — 1/3 чайной ложки, уксус 9% — 1 чайная ложка.
Готовим: 1. Яйца разбить в миску, добавить сахар и слегка взбить венчиком. В яичную массу добавить размягченное сливочное масло, затем майонез и перемешать. Соду погасить уксусом, влить в тесто и хорошо перемешать. Муку соединить с крахмалом и просеять. Постепенно всыпая муку с крахмалом, замесить однородное, пластичное тесто. Убрать тесто в холодильник на 40–60 минут. Смазать орешницу растительным маслом. 2. От теста отщипывать небольшие шарики и раскладывать их в отверстия орешницы. Закрыть форму, с усилием прижимая крышку, первые несколько секунд. 3. Закрытую банку сгущенки положить в кастрюлю и залить водой. Варить сгущенку при слабом кипении 3–3,5 часа. Приготовленной сгущенкой наполнить половинки орешков и соединить их попарно.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»