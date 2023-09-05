Полезный десерт на зиму: тыквенное повидло с апельсином — банки будут «улетать» только так

Готовим: Порезать мякоть тыквы кубиками, сложить их в кастрюлю, залить водой. Варить примерно 10–15 минут в кипящей воде до размягчения. Когда мякоть остынет, пропустить через блендер или мясорубку до получения однородной кашицы. Переложить все в кастрюлю, насыпать сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Когда повидло закипит, уменьшить нагрев до минимума и варить еще 30 минут, время от времени помешивая, чтобы масса не пристала ко дну.

Пока повидло варится, самое время заняться апельсинами. Плоды тщательно вымыть, обдать кипятком, подсушить, теркой снять цедру. Добавить ее в повидло. Апельсин мелко нарезать, удалив косточки, сок и мякоть добавить к повидлу минут за 10 до окончания варки.

Через полчаса, когда смесь загустеет и уменьшится в объеме, снять с огня и проверить готовность.

Для этого капнуть состав на блюдце. Если капля не растеклась, значит, повидло достигло нужной консистенции. Готовое повидло разложить в предварительно стерилизованные банки горячим паром или высокочастотными микроволнами электропечи, закатать.

По материалам attuale.ru